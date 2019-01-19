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Японское море планируют переименовать

19 января 2019 18:06
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Новости мира. Эту тему согласились обсудить власти Японии на переговорах с представителями Южной и Северной Кореи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Японское море планируют переименовать-1

Впервые Пхеньян и Сеул попросили о другом названии на конференции ООН в 1992 году. Тогда они указали, что название напоминает о японском колониализме. С просьбой о компромиссе к Токио обратилась Международная гидрографическая организация. На данный момент в Южной Корее Японское море называют Восточным морем, а в КНДР – Корейским Восточным морем.

# Международная политика # Фотофакт

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