Японское море планируют переименовать

Новости мира. Эту тему согласились обсудить власти Японии на переговорах с представителями Южной и Северной Кореи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые Пхеньян и Сеул попросили о другом названии на конференции ООН в 1992 году. Тогда они указали, что название напоминает о японском колониализме. С просьбой о компромиссе к Токио обратилась Международная гидрографическая организация. На данный момент в Южной Корее Японское море называют Восточным морем, а в КНДР – Корейским Восточным морем.