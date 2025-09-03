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Литва завершит установку противотанковых ограждений «зубы дракона» к концу недели

03 сентября 2025 10:38
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На восточных границах Прибалтики продолжают «вырастать» все новые оборонные сооружения. Так, в Литве заявили, что к концу недели установят все противотанковые ограждения «зубы дракона», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва завершит установку противотанковых ограждений «зубы дракона» к концу недели-2

Напомним, размещать их на границах с Беларусью и Россией начали 30 августа. На данный момент, по словам главы Вооруженных cил Литвы, удалось укрепить 19 КПП. Пирамиды, соединенные специальными тросами, устанавливают на дорогах в неиспользуемых пунктах пропуска и неподалеку от действующих погранпереходов.

Все эти заграждения станут частью будущей Балтийской линии обороны, на которую Евросоюзом было выделено более 1 миллиарда евро. В рамках данного проекта Литва также планирует почти вдвое увеличить число парков военной контрмобильности около восточных границ, расширив их с 27 до 50.

# Международная политика # Новости Литвы

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