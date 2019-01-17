Число жертв теракта в Кении возросло до 21

Новости Кении. Число жертв теракта в Найроби увеличилось до 21. На месте происшествия были обнаружены еще 6 погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из сотрудников полиции скончался от ранений.

Нападение на гостиничный комплекс террористы устроили 15 января. Они взорвали несколько машин на парковке, после чего открыли беспорядочный огонь по людям. Затем злоумышленники забаррикадировались в здании. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка.