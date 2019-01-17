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Число жертв теракта в Кении возросло до 21

17 января 2019 09:02
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Новости Кении. Число жертв теракта в Найроби увеличилось до 21. На месте происшествия были обнаружены еще 6 погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Один из сотрудников полиции скончался от ранений.

Число жертв теракта в Кении возросло до 21-1

Нападение на гостиничный комплекс террористы устроили 15 января. Они взорвали несколько машин на парковке, после чего открыли беспорядочный огонь по людям. Затем злоумышленники забаррикадировались в здании. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка.

# Теракт # Фотофакт

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