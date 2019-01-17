Прямой эфир

Аргентинские пилоты устроили забастовку из-за найма иностранцев на работу

17 января 2019 08:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Аргентины. В Аргентине пилоты вышли на забастовку. Она продлится двое суток,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотрудники недовольны тем, что компаниям разрешили нанимать на службу иностранных граждан.

Аргентинские пилоты устроили забастовку из-за найма иностранцев на работу-1

Стачка приведёт к отмене десятков авиарейсов и затронет несколько тысяч пассажиров. Напомним, в конце 2018 года сразу 111 рейсов были отменены из-за забастовки сотрудников аэропортов Аргентины.

# Забастовка # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Экстремал совершил забег в Оймяконе при -60°C
17 января 2019 08:43

Экстремал совершил забег в Оймяконе при -60°C

В Грузии объявлен траур по жертвам взрыва в жилом доме
17 января 2019 07:52

В Грузии объявлен траур по жертвам взрыва в жилом доме

В Нью-Йорке взорвали мост, простоявший 63 года
17 января 2019 07:23

В Нью-Йорке взорвали мост, простоявший 63 года