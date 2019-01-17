Аргентинские пилоты устроили забастовку из-за найма иностранцев на работу

Новости Аргентины. В Аргентине пилоты вышли на забастовку. Она продлится двое суток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотрудники недовольны тем, что компаниям разрешили нанимать на службу иностранных граждан.
Новости Аргентины. В Аргентине пилоты вышли на забастовку. Она продлится двое суток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотрудники недовольны тем, что компаниям разрешили нанимать на службу иностранных граждан.
Стачка приведёт к отмене десятков авиарейсов и затронет несколько тысяч пассажиров. Напомним, в конце 2018 года сразу 111 рейсов были отменены из-за забастовки сотрудников аэропортов Аргентины.