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В Грузии объявлен траур по жертвам взрыва в жилом доме

17 января 2019 07:52
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Новости Грузии. 17 января по всей стране, а также в дипмиссиях за рубежом приспущены государственные флаги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Грузии объявлен траур по жертвам взрыва в жилом доме-1

Трагедия произошла на севере Тбилиси. В результате погибли 4 человека. Среди них – ребёнок. Ещё 6 граждан с травмами доставлены в больницу.

В Грузии объявлен траур по жертвам взрыва в жилом доме-4

Жильцов дома эвакуировали и разместили в гостиницах. Территория вокруг пострадавшего здания оцеплена. Здесь продолжают работать специалисты, которым предстоит установить точные причины произошедшего.

# Взрыв # Фотофакт

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