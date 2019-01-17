В Грузии объявлен траур по жертвам взрыва в жилом доме

Новости Грузии. 17 января по всей стране, а также в дипмиссиях за рубежом приспущены государственные флаги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Грузии. 17 января по всей стране, а также в дипмиссиях за рубежом приспущены государственные флаги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Трагедия произошла на севере Тбилиси. В результате погибли 4 человека. Среди них – ребёнок. Ещё 6 граждан с травмами доставлены в больницу.
Жильцов дома эвакуировали и разместили в гостиницах. Территория вокруг пострадавшего здания оцеплена. Здесь продолжают работать специалисты, которым предстоит установить точные причины произошедшего.