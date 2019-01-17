Экстремал совершил забег в Оймяконе при -60°C

Новости России. Физкульт-привет с полюса холода. Экстремальный забег совершил спортсмен из Молдовы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Физкульт-привет с полюса холода. Экстремальный забег совершил спортсмен из Молдовы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В окрестностях Оймяконского района Якутии – одном из самых холодных обитаемых мест планеты – он преодолел дистанцию в 50 километров без поддержки врачей и спасателей.
Финишировал экстремал с результатом 6 часов. И это абсолютный рекорд при ультранизких температурах.
Однако не ради собственной славы спортсмен решился на такое испытание. Своим поступком Дмитрий Волошин хотел привлечь внимание к проблеме детского церебрального паралича.
Все собранные средства от благотворительности пойдут на лечение 4-летней девочки, страдающей этим заболеванием.