Экстремал совершил забег в Оймяконе при -60°C

Новости России. Физкульт-привет с полюса холода. Экстремальный забег совершил спортсмен из Молдовы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В окрестностях Оймяконского района Якутии – одном из самых холодных обитаемых мест планеты – он преодолел дистанцию в 50 километров без поддержки врачей и спасателей.

Финишировал экстремал с результатом 6 часов. И это абсолютный рекорд при ультранизких температурах.

Однако не ради собственной славы спортсмен решился на такое испытание. Своим поступком Дмитрий Волошин хотел привлечь внимание к проблеме детского церебрального паралича.