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Экстремал совершил забег в Оймяконе при -60°C

17 января 2019 08:43
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Новости России. Физкульт-привет с полюса холода. Экстремальный забег совершил спортсмен из Молдовы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экстремал совершил забег в Оймяконе при -60°C-1

В окрестностях Оймяконского района Якутии – одном из самых холодных обитаемых мест планеты – он преодолел дистанцию в 50 километров без поддержки врачей и спасателей.

Экстремал совершил забег в Оймяконе при -60°C-4

Финишировал экстремал с результатом 6 часов. И это абсолютный рекорд при ультранизких температурах.

Экстремал совершил забег в Оймяконе при -60°C-7

Однако не ради собственной славы спортсмен решился на такое испытание. Своим поступком Дмитрий Волошин хотел привлечь внимание к проблеме детского церебрального паралича.

Экстремал совершил забег в Оймяконе при -60°C-10

Все собранные средства от благотворительности пойдут на лечение 4-летней девочки, страдающей этим заболеванием.

# Необычное # Фотофакт

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