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Число жертв при обстреле ВСУ Донецка достигло 20 человек

08 ноября 2023 08:44
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При обстреле Донецка Киевом жертвами стали более 20 человек из числа мирных граждан, пишет РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

7 ноября ВСУ трижды обстреляли Донецк из РСЗО HIMARS. По предварительной информации СЦКК известно, что жертвами атаки стали более 20 человек.

Ранее Глава ДНР Денис Пушилин сообщал о шести погибших мирных жителях и 11, получивших ранения. 

Также Пушилин информировал о повреждении объектов гражданской инфраструктуры. Так, прямое попадание зафиксировано в здание управления труда и социальной защиты населения.

# Международная политика # Денис Пушилин

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