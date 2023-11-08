Число жертв при обстреле ВСУ Донецка достигло 20 человек

При обстреле Донецка Киевом жертвами стали более 20 человек из числа мирных граждан, пишет РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

7 ноября ВСУ трижды обстреляли Донецк из РСЗО HIMARS. По предварительной информации СЦКК известно, что жертвами атаки стали более 20 человек.

Ранее Глава ДНР Денис Пушилин сообщал о шести погибших мирных жителях и 11, получивших ранения.

Также Пушилин информировал о повреждении объектов гражданской инфраструктуры. Так, прямое попадание зафиксировано в здание управления труда и социальной защиты населения.