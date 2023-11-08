Школа ООН, больница и лагерь беженцев попали под удар в Газе

Израильская армия продолжает наносить удары по Газе. Сейчас самые ожесточенные бои идут в центре города. Операция проходит при мощной огневой поддержке авиации и флота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По сообщению палестинских властей, под удар попали школа ООН, одна из больниц и лагерь беженцев. В результате обстрела погиб сотрудник благотворительной организации «Врачи без границ».

Президент США Джо Байден попросил израильского премьера Биньямина Нетаньяху сделать паузу в боевых действиях в гуманитарных целях. Но получил отказ. Командование ЦАХАЛ заявило, что наступление будет продолжаться и станет более масштабным. Огонь прекратится только тогда, когда весь сектор будет очищен от ХАМАС.