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Школа ООН, больница и лагерь беженцев попали под удар в Газе

08 ноября 2023 08:40
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Израильская армия продолжает наносить удары по Газе. Сейчас самые ожесточенные бои идут в центре города. Операция проходит при мощной огневой поддержке авиации и флота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Школа ООН, больница и лагерь беженцев попали под удар в Газе-1

По сообщению палестинских властей, под удар попали школа ООН, одна из больниц и лагерь беженцев. В результате обстрела погиб сотрудник благотворительной организации «Врачи без границ».

Президент США Джо Байден попросил израильского премьера Биньямина Нетаньяху сделать паузу в боевых действиях в гуманитарных целях. Но получил отказ. Командование ЦАХАЛ заявило, что наступление будет продолжаться и станет более масштабным. Огонь прекратится только тогда, когда весь сектор будет очищен от ХАМАС.

Школа ООН, больница и лагерь беженцев попали под удар в Газе-4

В самом анклаве возник беспрецедентный кризис. Кроме отсутствия воды и продовольствия, поступили сообщения о том, что прекратили работу 18 из 32 больниц. Свои дома покинули 70 % жителей Газы.

# Международная политика # Джо Байден # Биньямин Нетаньяху # Фотофакт

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