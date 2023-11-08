14 человек погибли во время пожара в Чили

Новости Чили. 14 человек, большинство из которых дети, погибли при пожаре в чилийском городе Коронель на юге страны, Огонь вспыхнул в квартале, где живут мигранты, в том числе и те, кто находится в стране нелегально, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.