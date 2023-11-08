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14 человек погибли во время пожара в Чили

08 ноября 2023 08:32
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Новости Чили. 14 человек, большинство из которых дети, погибли при пожаре в чилийском городе Коронель на юге страны, Огонь вспыхнул в квартале, где живут мигранты, в том числе и те, кто находится в стране нелегально, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

14 человек погибли во время пожара в Чили-1

По сообщению властей, там даже не было и речи о соблюдении элементарных норм безопасности. Самодельные дома оборудованы ветхой проводкой и примитивными печами. Следователи считают, что именно одна из них стала причиной трагедии, все обстоятельства которой сейчас выясняются.

# Пожар # Новости Чили # Фотофакт

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