14 человек погибли во время пожара в Чили

Новости Чили. 14 человек, большинство из которых дети, погибли при пожаре в чилийском городе Коронель на юге страны, Огонь вспыхнул в квартале, где живут мигранты, в том числе и те, кто находится в стране нелегально, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По сообщению властей, там даже не было и речи о соблюдении элементарных норм безопасности. Самодельные дома оборудованы ветхой проводкой и примитивными печами. Следователи считают, что именно одна из них стала причиной трагедии, все обстоятельства которой сейчас выясняются.