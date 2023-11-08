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Патрушев: Украина всё чаще атакует три российские АЭС

08 ноября 2023 08:32
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Киев, не достигая успехов на военных фронтах, все чаще применяет против РФ террористические методы, в том числе попытки нападения на атомные электростанции. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что украинской стороной уже были предприняты попытки нападения на Ленинградскую, Калининскую и Курскую атомные электростанции. Также Патрушев напомнил об эпизоде 26 октября, когда украинский беспилотный летательный аппарат попал на территорию Курской АЭС.

# Международная политика # Николай Патрушев

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