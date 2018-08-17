Кто дольше всех пролежит? Соревнования по лени пройдут в Черногории в шестой раз

Новости Черногории. Черногория готовится принять необычные состязания. 18 августа здесь уже в шестой раз местные жители будут выяснять, кто из них самый ленивый, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правила просты: побеждает тот, кто дольше всех пролежит в тени, не вставая. При этом разрешается разговаривать, есть и пить. Победитель получит 800 евро. Еду и напитки участникам предоставят бесплатно. А тех, кто живет дальше чем в 100 километрах, обеспечат жильем или транспортом.

К слову, в 2017 году рекордсменами турнира стали сразу трое «ленивцев»: они пролежали в тени по 47 часов каждый.