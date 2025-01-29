В Калужской области обнаружены тела четырёх застреленных мужчин

В Калужской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел 4 мужчин с огнестрельными ранениями, пишет ТАСС.

В пресс-службе следственного управления СК по региону информировали, что застреленные обнаружены на территории деревни Усохи Куйбышевского района.

Предварительно сообщается, что 29 января в Куйбышевском районе ранее судимый местный житель без наличия разрешения осуществлял вырубку деревьев. Им были убиты трое сотрудников лесничества, подожжен служебный автомобиль. В момент задержания мужчина оказывал сопротивление. Подозреваемым также были захвачены два заложника.

Заложников спасли. Мужчина, который подозревается в совершении преступления, покончил жизнь самоубийством.