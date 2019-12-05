Прямой эфир

В Одессе объявлен двухдневный траур по жертвам пожара в колледже

05 декабря 2019 07:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Украины. В Одессе скорбят по жертвам пожара в колледже. В городе объявлен двухдневный траур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Число пострадавших в результате происшествия возросло до 29 человек. Судьба еще 13 пока не известна. В огне погибла 17-летняя студентка.

В Одессе объявлен двухдневный траур по жертвам пожара в колледже-1

Трагедия произошла накануне утром. Огонь распространился с молниеносной скоростью. В момент инцидента в колледже находились около 400 учащихся и преподавателей. Общая площадь возгорания составила 4 тысячи квадратных метров. В тушении огня были задействованы несколько сотен пожарных и почти 60 единиц техники.

По предварительным данным, причиной возгорания мог стать поврежденный удлинитель. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы.

В Одессе объявлен двухдневный траур по жертвам пожара в колледже-4

В Одессе объявлен двухдневный траур по жертвам пожара в колледже-6

В Одессе объявлен двухдневный траур по жертвам пожара в колледже-8

# Пожар # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Одессе произошёл пожар в здании колледжа: есть погибшие
04 декабря 2019 14:50

В Одессе произошёл пожар в здании колледжа: есть погибшие

В Лондоне в пятиэтажном отеле произошёл крупный пожар
04 декабря 2019 12:48

В Лондоне в пятиэтажном отеле произошёл крупный пожар

2000 ёмкостей и тысячи лампочек. В Эстонии появилась новогодняя ёлка из пластиковых бутылок
04 декабря 2019 09:20

2000 ёмкостей и тысячи лампочек. В Эстонии появилась новогодняя ёлка из пластиковых бутылок