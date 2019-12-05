В Одессе объявлен двухдневный траур по жертвам пожара в колледже

Новости Украины. В Одессе скорбят по жертвам пожара в колледже. В городе объявлен двухдневный траур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Число пострадавших в результате происшествия возросло до 29 человек. Судьба еще 13 пока не известна. В огне погибла 17-летняя студентка.

Трагедия произошла накануне утром. Огонь распространился с молниеносной скоростью. В момент инцидента в колледже находились около 400 учащихся и преподавателей. Общая площадь возгорания составила 4 тысячи квадратных метров. В тушении огня были задействованы несколько сотен пожарных и почти 60 единиц техники.

По предварительным данным, причиной возгорания мог стать поврежденный удлинитель. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы.