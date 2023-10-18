Прямой эфир

Bloomberg: Байден будет просить у Конгресса 100 млрд долларов для Израиля и Украины

18 октября 2023 07:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Президент США Джо Байден намерен запросить у Конгресса $100 миллиардов на помощь охраны американской границы, а также Украине, Израилю и Тайваню, пишет ТАСС со ссылкой на информагентство Bloomberg.

Детали запроса не сообщаются, по данным информагентства, они еще в процессе подготовки. Однако, высказывается точка зрение о том, что Байден просит деньги для охраны американской границы с целью получения поддержки от республиканцев, которые видят увеличение числа беженцев следствием поддержки США других государств.

# Международная политика # Джо Байден

Другие новости рубрики

Все новости
В Италии пытаются вернуть женщин на рынок труда, чтобы уменьшить потребность в иммигрантах
18 октября 2023 07:22

В Италии пытаются вернуть женщин на рынок труда, чтобы уменьшить потребность в иммигрантах

Германия ввела пограничный контроль с Польшей, Чехией, Швейцарией и Австрией, но пока на 10 дней
18 октября 2023 07:18

Германия ввела пограничный контроль с Польшей, Чехией, Швейцарией и Австрией, но пока на 10 дней

Зеленский признался в применении ВСУ ракет ATACMS
18 октября 2023 07:00

Зеленский признался в применении ВСУ ракет ATACMS