Bloomberg: Байден будет просить у Конгресса 100 млрд долларов для Израиля и Украины

Президент США Джо Байден намерен запросить у Конгресса $100 миллиардов на помощь охраны американской границы, а также Украине, Израилю и Тайваню, пишет ТАСС со ссылкой на информагентство Bloomberg.

Детали запроса не сообщаются, по данным информагентства, они еще в процессе подготовки. Однако, высказывается точка зрение о том, что Байден просит деньги для охраны американской границы с целью получения поддержки от республиканцев, которые видят увеличение числа беженцев следствием поддержки США других государств.