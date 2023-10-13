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Число жертв палестино-израильского конфликта растёт с обеих сторон

13 октября 2023 07:04
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Число жертв растет по обе стороны конфликта на Ближнем Востоке. Так, по данным Генштаба израильской армии, в результате атак погибли около 1 тысячи 300 человек, более трех тысяч пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число жертв палестино-израильского конфликта растёт с обеих сторон-1

Палестинские власти сообщают, что число жертв достигло полутора тысяч, больше шести тысяч ранены. В Иордании сегодня, 13 октября, планируют провести переговоры, на которых стороны обсудят, как прекратить конфликт. Международные организации тем временем работают над открытием гуманитарного коридора для оказания помощи всем нуждающимся.

# Международная политика # Фотофакт

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