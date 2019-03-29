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Число погибших в результате пожара в столице Бангладеша возросло до 25-ти человек

29 марта 2019 08:50
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Новости Бангладеша. В местные больницы после происшествия были доставлены не менее 70 граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Число погибших в результате пожара в столице Бангладеша возросло до 25-ти человек-1

Тех, кто получил незначительные травмы, выписали, однако большинство пострадавших остаются в медучреждениях. Пожар в 19-этажном здании, где в основном располагались офисы, вспыхнул накануне утром.   

Число погибших в результате пожара в столице Бангладеша возросло до 25-ти человек-4

Взять ситуацию под контроль специалистам удалось лишь через 4 часа. Причины воспламенения до сих пор неизвестны. Известно, что в здании отсутствовала система пожаротушения. На месте ЧП продолжается поисково-спасательная операция. Ведется расследование.  

Число погибших в результате пожара в столице Бангладеша возросло до 25-ти человек-7

Число погибших в результате пожара в столице Бангладеша возросло до 25-ти человек-9

Число погибших в результате пожара в столице Бангладеша возросло до 25-ти человек-11

Число погибших в результате пожара в столице Бангладеша возросло до 25-ти человек-13

# Пожар # Фотофакт

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