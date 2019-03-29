Число погибших в результате пожара в столице Бангладеша возросло до 25-ти человек

Новости Бангладеша. В местные больницы после происшествия были доставлены не менее 70 граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Бангладеша. В местные больницы после происшествия были доставлены не менее 70 граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тех, кто получил незначительные травмы, выписали, однако большинство пострадавших остаются в медучреждениях. Пожар в 19-этажном здании, где в основном располагались офисы, вспыхнул накануне утром.
Взять ситуацию под контроль специалистам удалось лишь через 4 часа. Причины воспламенения до сих пор неизвестны. Известно, что в здании отсутствовала система пожаротушения. На месте ЧП продолжается поисково-спасательная операция. Ведется расследование.