Грузовик въехал в толпу в Гватемале: погибли более 30 человек

Новости Гватемалы. Жуткое ДТП в Гватемале. В западной части страны грузовик въехал в толпу людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным погибли более 30 человек, в том числе дети. Еще несколько десятков граждан получили различные травмы. Пострадавших доставляют в больницы. Причины аварии пока неизвестны. Детали инцидента выясняют правоохранители, работающие на месте ЧП. В связи с трагедией власти объявили в стране трехдневный траур.