Полутонную бомбу с активным детонатором обнаружили в Кёльне

Новости Германии. Две тысячи человек эвакуировали в немецком Кельне из-за бомбы времен Второй мировой войны. Снаряд весом в полтонны с активированным детонатором обнаружили во время строительных работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Радиус опасной зоны составил 300 метров. После того, как жители покинули свои дома, взрывотехники обезвредили снаряд и вывезли его за город, чтобы уничтожить.