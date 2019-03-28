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Полутонную бомбу с активным детонатором обнаружили в Кёльне

28 марта 2019 08:46
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Новости Германии. Две тысячи человек эвакуировали в немецком Кельне из-за бомбы времен Второй мировой войны. Снаряд весом в полтонны с активированным детонатором обнаружили во время строительных работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полутонную бомбу с активным детонатором обнаружили в Кёльне-1

Радиус опасной зоны составил 300 метров. После того, как жители покинули свои дома, взрывотехники обезвредили снаряд и вывезли его за город, чтобы уничтожить.

Полутонную бомбу с активным детонатором обнаружили в Кёльне-4

А 27 марта авиационная бомба времен войны была обнаружена у торгового центра в Великобритании.

# Оружие и боеприпасы # Фотофакт

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