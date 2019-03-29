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Два пассажирских поезда столкнулись в Италии

29 марта 2019 07:48
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Новости Италии. В Италии столкнулись два пассажирских поезда. ЧП произошло на севере страны в провинции Комо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.       

Два пассажирских поезда столкнулись в Италии -1

По предварительным данным, один из машинистов не заметил запрещающий сигнал семафора и отправился от станции. Когда он увидел движущийся навстречу поезд, мужчина резко затормозил, однако это не помогло.    

Два пассажирских поезда столкнулись в Италии -4

В результате удара травмы получили полсотни пассажиров. Прибывшие к месту происшествия медики, полиция и спасатели оказали пострадавшим необходимую помощь. Некоторым потребовалась госпитализация.   

Два пассажирских поезда столкнулись в Италии -7

Два пассажирских поезда столкнулись в Италии -9

# Авария # Фотофакт

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