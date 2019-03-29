Два пассажирских поезда столкнулись в Италии

Новости Италии. В Италии столкнулись два пассажирских поезда. ЧП произошло на севере страны в провинции Комо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, один из машинистов не заметил запрещающий сигнал семафора и отправился от станции. Когда он увидел движущийся навстречу поезд, мужчина резко затормозил, однако это не помогло.