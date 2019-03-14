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«Наука до науки»: в Риме открылась выставка работ Леонардо да Винчи

14 марта 2019 09:34
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Новости Италии. В Риме открывается удивительная выставка под названием «Наука до науки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Наука до науки»: в Риме открылась выставка работ Леонардо да Винчи-1

Она посвящена 500-летию со дня рождения выдающегося итальянского живописца, скульптора, архитектора, ученого и изобретателя Леонардо да Винчи.

«Наука до науки»: в Риме открылась выставка работ Леонардо да Винчи-4

В экспозиции собраны более 200 работ от манускриптов до модели парашюта. Выставка, которая проходит в резиденции итальянского президента, продлится до конца июня.

«Наука до науки»: в Риме открылась выставка работ Леонардо да Винчи-7

«Наука до науки»: в Риме открылась выставка работ Леонардо да Винчи-9

«Наука до науки»: в Риме открылась выставка работ Леонардо да Винчи-11

# Выставка # Фотофакт

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