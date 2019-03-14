«Наука до науки»: в Риме открылась выставка работ Леонардо да Винчи

Новости Италии. В Риме открывается удивительная выставка под названием «Наука до науки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Италии. В Риме открывается удивительная выставка под названием «Наука до науки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Она посвящена 500-летию со дня рождения выдающегося итальянского живописца, скульптора, архитектора, ученого и изобретателя Леонардо да Винчи.
В экспозиции собраны более 200 работ от манускриптов до модели парашюта. Выставка, которая проходит в резиденции итальянского президента, продлится до конца июня.