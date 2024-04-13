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Число погибших в результате нападения на ТЦ в Сиднее растёт

13 апреля 2024 13:38
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Число погибших в результате нападения на торговый центр в австралийском Сиднее растет. В больнице скончалась одна из пострадавших. Таким образом, жертвами атаки стали шесть человек. Еще несколько пациентов находятся в тяжелом состоянии, за их жизнь продолжают бороться врачи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число погибших в результате нападения на ТЦ в Сиднее растёт-1

Неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на посетителей торгового центра. Прибывшие на место ЧП правоохранители ликвидировали злоумышленника. Ранее СМИ сообщали, что нападавших было двое, однако эта информация не подтвердилась. В полиции сообщили, что мужчина действовал в одиночку. Там также заявили, что трагический инцидент не связан с террористической деятельностью.

Число погибших в результате нападения на ТЦ в Сиднее растёт-4

Карен Уэбб, комиссар полиции нового южного Уэльса (Австралия):
Мы ждем официальной идентификации личности и пока не можем строить предположений. Но позвольте мне заверить вас, что мы уверены, что имеем дело с одним нападавшим, риска нет.

Всех посетителей торгового центра экстренно эвакуировали. Сейчас территория оцеплена, здесь дежурят полицейские и бригады скорой помощи.

# ЧП

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