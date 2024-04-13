Число погибших в результате нападения на ТЦ в Сиднее растёт

Число погибших в результате нападения на торговый центр в австралийском Сиднее растет. В больнице скончалась одна из пострадавших. Таким образом, жертвами атаки стали шесть человек. Еще несколько пациентов находятся в тяжелом состоянии, за их жизнь продолжают бороться врачи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на посетителей торгового центра. Прибывшие на место ЧП правоохранители ликвидировали злоумышленника. Ранее СМИ сообщали, что нападавших было двое, однако эта информация не подтвердилась. В полиции сообщили, что мужчина действовал в одиночку. Там также заявили, что трагический инцидент не связан с террористической деятельностью.

Карен Уэбб, комиссар полиции нового южного Уэльса (Австралия):

Мы ждем официальной идентификации личности и пока не можем строить предположений. Но позвольте мне заверить вас, что мы уверены, что имеем дело с одним нападавшим, риска нет.

Всех посетителей торгового центра экстренно эвакуировали. Сейчас территория оцеплена, здесь дежурят полицейские и бригады скорой помощи.