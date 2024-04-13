Великобритания присоединилась к антироссийским санкциям США

США и Великобритания ужесточают санкции в отношении России, запрещая ввоз российских металлов. Пополнить складские запасы алюминия, меди и никеля на Лондонской и Чикагской биржах теперь будет невозможно. Об этом пишет РИА Новости.

Это событие, по словам руководителя британского Минфина Джереми Ханта, лишит российский ВПК финансирования.

Ограничение не затронет текущих запасов этих металлов на площадках и не коснется титана и металла платиновой группы. В Великобритании импорт данных металлов уже запрещен в декабре 2023 года, а в США этот запрет вступает в силу уже сейчас, однако не касается металлов, которые были добыты до 13 апреля 2024 года.