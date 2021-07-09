Люди выпрыгивали прямо из окон. 43 человека погибли на пожаре в Бангладеш

Новости Бангладеш. 43 человека стали жертвами масштабного пожара на одном из заводов в Бангладеш, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Бангладеш. 43 человека стали жертвами масштабного пожара на одном из заводов в Бангладеш, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Есть пострадавшие и пропавшие без вести. Пламя распространилось по всему семиэтажному зданию. Пытаясь спастись, люди в панике выпрыгивали из окон. Сколько рабочих находились на фабрике в момент ЧП, пока неясно.
По словам одного из сотрудников, на заводе работали до 8000 человек. Не исключается, что жертв может быть гораздо больше. Согласно предварительной версии, пожар произошел из-за сварочных работ в здании.