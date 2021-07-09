Люди выпрыгивали прямо из окон. 43 человека погибли на пожаре в Бангладеш

Новости Бангладеш. 43 человека стали жертвами масштабного пожара на одном из заводов в Бангладеш, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Есть пострадавшие и пропавшие без вести. Пламя распространилось по всему семиэтажному зданию. Пытаясь спастись, люди в панике выпрыгивали из окон. Сколько рабочих находились на фабрике в момент ЧП, пока неясно.