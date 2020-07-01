Четыре варианта вакцины от коронавируса одобрены для клинических испытаний в США

Новости США. В США для клинических испытаний одобрили четыре варианта вакцины от COVID-19. Еще шесть препаратов, которые потенциально могут помочь в борьбе с пандемией, находятся на стадии рассмотрения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. В США для клинических испытаний одобрили четыре варианта вакцины от COVID-19. Еще шесть препаратов, которые потенциально могут помочь в борьбе с пандемией, находятся на стадии рассмотрения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В мае министерство здравоохранения страны и Пентагон совместно запустили проект, цель которого – производить 300 миллионов доз вакцины к январю 2021 года.
В минувшем месяце на фоне массовых протестов в стране и без того сложная эпидемиологическая обстановка ухудшилась. По последним данным, в США подтверждено свыше 2,5 миллиона случаев заражения коронавирусом.