Четыре варианта вакцины от коронавируса одобрены для клинических испытаний в США

Новости США. В США для клинических испытаний одобрили четыре варианта вакцины от COVID-19. Еще шесть препаратов, которые потенциально могут помочь в борьбе с пандемией, находятся на стадии рассмотрения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В мае министерство здравоохранения страны и Пентагон совместно запустили проект, цель которого – производить 300 миллионов доз вакцины к январю 2021 года.