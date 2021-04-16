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Безработица в Литве увеличилась в полтора раза

16 апреля 2021 06:41
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Литва вошла в тройку стран Евросоюза с самой высокой безработицей. В феврале ее уровень вырос в 1,5 раза и достиг почти 10 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Безработица в Литве увеличилась в полтора раза-1

Нетрудоустроенными в стране оказались 143 тысячи человек. Участились случаи принудительного увольнения из-за карантина, а обещанную господдержку получают далеко не все представители малого и среднего бизнеса.

Похожая ситуация и в других странах Балтии. В Латвии не трудоустроены почти 9 % граждан, в Эстонии – более 7 %.

# Безработица # Фотофакт

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