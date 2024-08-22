В Швейцарии заявили о росте террористической угрозы

В Швейцарии растет уровень террористической угрозы. С этим громким заявлением выступил глава федеральной разведывательной службы. По его словам, тревогу вызывает уже тот факт, что только за шесть месяцев 2024 года по всей Европе, включая и их некогда тихую и безопасную страну, арестовано около 30 человек, готовивших теракты. Это намного больше, чем задержанных за весь 2023-й, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Опасность таится в том, что уровень радикализации молодежи в Швейцарии стал гораздо выше среднего по сравнению с другими европейскими государствами. По данным швейцарской разведслужбы, группировка «Исламское государство» развернула такую активную деятельность в стране по вербовке молодых людей, которую Швейцария до этого не видела. Самый настораживающий факт, что некоторые несовершеннолетние граждане откликаются на их призывы совершать теракты. Если раньше исламистам надо было искать изощренные пути, чтобы попасть в Швейцарию, то теперь они уже появились внутри страны.