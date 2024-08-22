Прямой эфир

В Швейцарии заявили о росте террористической угрозы

22 августа 2024 20:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Швейцарии растет уровень террористической угрозы. С этим громким заявлением выступил глава федеральной разведывательной службы. По его словам, тревогу вызывает уже тот факт, что только за шесть месяцев 2024 года по всей Европе, включая и их некогда тихую и безопасную страну, арестовано около 30 человек, готовивших теракты. Это намного больше, чем задержанных за весь 2023-й, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Швейцарии заявили о росте террористической угрозы-2

Опасность таится в том, что уровень радикализации молодежи в Швейцарии стал гораздо выше среднего по сравнению с другими европейскими государствами. По данным швейцарской разведслужбы, группировка «Исламское государство» развернула такую активную деятельность в стране по вербовке молодых людей, которую Швейцария до этого не видела. Самый настораживающий факт, что некоторые несовершеннолетние граждане откликаются на их призывы совершать теракты. Если раньше исламистам надо было искать изощренные пути, чтобы попасть в Швейцарию, то теперь они уже появились внутри страны.

Другие новости рубрики

Все новости
Матушка Гавриила: Что происходит сейчас в Украине с нашей канонической Церковью – это самое благоприятное время
22 августа 2024 19:53

Матушка Гавриила: Что происходит сейчас в Украине с нашей канонической Церковью – это самое благоприятное время

В британских тюрьмах закончились места – преступников выстраивают в очереди
22 августа 2024 17:34

В британских тюрьмах закончились места – преступников выстраивают в очереди

Соцопрос: 62% поляков недовольны правительством Туска
22 августа 2024 17:34

Соцопрос: 62% поляков недовольны правительством Туска