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Чешские фермеры заблокировали центр Праги

07 марта 2024 14:03
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Фермеры не намерены терпеть такое отношение. Чешские аграрии организовали масштабный митинг в центре Праги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чешские фермеры заблокировали центр Праги-1

Ожидается, что в акции примут участие около 5 000 человек. Уже с самого утра на подъездах к городу выстроились ряды сельхозтехники. Фермеры успели засыпать навозом набережную и территорию у здания правительства, сильно осложнив транспортное движение.

Власти усилили меры безопасности в столице, однако протестующие не намерены отступать, пока правительство не решит проблему с украинской продукцией. Из-за ее свободного импорта аграрии несут баснословные убытки. Ведь местному правительству важны украинские интересы, нежели благополучие собственных граждан.

# Акции протеста # Новости Чехии

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