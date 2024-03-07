Чешские фермеры заблокировали центр Праги

Фермеры не намерены терпеть такое отношение. Чешские аграрии организовали масштабный митинг в центре Праги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается, что в акции примут участие около 5 000 человек. Уже с самого утра на подъездах к городу выстроились ряды сельхозтехники. Фермеры успели засыпать навозом набережную и территорию у здания правительства, сильно осложнив транспортное движение.

Власти усилили меры безопасности в столице, однако протестующие не намерены отступать, пока правительство не решит проблему с украинской продукцией. Из-за ее свободного импорта аграрии несут баснословные убытки. Ведь местному правительству важны украинские интересы, нежели благополучие собственных граждан.