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Туск предложил ЕС отменить торговые льготы для Украины

07 марта 2024 12:01
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Премьер-министр Польши Дональд Туск предложил ЕС рассмотреть вопрос о торговых льготах, предоставляемых Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил важность защиты европейского и польский рынков, а заодно и польских производителей, при этом Польша не планирует перекрывать границу для украинских товаров.

Ранее, в феврале, в Польше прошли массовые акции протеста фермеров, которые потребовали прекращения импорта сельхозпродукции из Украины и отказа от выполнения экологических планов ЕС по достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году. Демонстранты вели себя очень агрессивно, провоцировали столкновения с полицейскими и поджигали покрышки возле офиса премьер-министра.

# Международная политика

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