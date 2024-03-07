Брюссель стремится продлить на год режим свободной торговли с Украиной

Брюссельские политики продолжают игнорировать просьбы своих граждан. Комитет Европарламента по торговле поддержал предложение Еврокомиссии продлить режим свободной торговли с Украиной еще на год. Теперь этот проект должны утвердить на апрельской сессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутаты, правда, не учли, что такое решение еще больше разозлит фермеров, которые выходят на акции протеста уже третий месяц. Отмена пошлин и таможенных сборов на год не только разорит европейскую казну, но и не даст нормально существовать обычным рабочим. Из-за беспрекословной поддержки Украины аграрии вынуждены нести огромные убытки и закрывать свои производства, так как этот вопрос не интересует ни Брюссель, ни местных властей. По оценкам аналитиков, это может стоить бюджету более 130 миллиардов евро.