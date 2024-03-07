Обозреватель National Interest Питер Сучиу отметил, что участившиеся потери танков M1 Abrams в Украине демонстрируют, что они не имеют преимущества перед другими боевыми машинами. Об этом пишет РИА Новости.

За одну только неделю Украина потеряла три таких танка. Сучиу подчеркивает, что, несмотря на уверения официальных лиц США о ключевой роли Abrams, эти танки так и не оправдали ожиданий. Он также согласен с заявлением российского пресс-секретаря лидера РФ о том, что Abrams будут уничтожаться так же, как и любая бронетехника ВСУ.

«Украина стала кладбищем танков, и три M1 Abrams – это лишь новые трупы на нем...», – подытожил обозреватель.

M1 Abrams – основной боевой танк США, который начал производиться в 1980 году и применяется в вооруженных силах ряда стран. США обещали поставить Украине 31 такой танк, но, как было отмечено, это не изменит положения дел на фронте. Ранее стало известно, что два танка Abrams были уничтожены в ходе спецоперации.