Чешские фермеры начинают блокаду Праги. Несмотря на запрет полиции, к столице с шести направлений продолжают стекаться колонны сельхозтехники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По некоторым оценкам, на улицах может находиться до тысячи тракторов, комбайнов и грузовиков. Фермеры организовали пикет перед зданием Министерства сельского хозяйства. Они скандируют «Правительство в отставку!». Протестующие аграрии хотят обратить внимание властей на бедственное положение отрасли и требуют, чтобы Чехия вышла из «зеленого курса для Европы». Из-за жестких норм на использование удобрений и пестицидов фермерские хозяйства теряют прибыль, многим грозит разорение.

Якуб Боднарик, фермер (Чехия):

Этот протест демонстрирует нашу сплоченность. Он должен заставить правительство осознать, что сегодня мы фактически являемся рабами Европейского союза. Мы покупаем тракторы, семена и вообще все за те же деньги, что и немцы, голландцы или французы, но мы получаем только 50 % субсидий.