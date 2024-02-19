МО РФ: ВСУ применили химическое оружие США против российских военных в зоне СВО

Глава российских войск химзащиты Игорь Кириллов заявил в ходе брифинга, что украинская армия использовала против российских войск химические боеприпасы США. Об этом пишет РИА Новости.

Как он уточнил, 28 декабря 2023 года на Краснолиманском направлении были брошены газовые гранаты, начиненные веществом «Си-Эс». Это средство вызывает у человека раздражение глаз и органов дыхания, а при высоких концентрация может привести к ожогам кожи, дыхательному параличу и остановке сердца.

Кириллов подчеркивает, что это не единичный случай использования Украиной химического оружия. Так, в апреле 2023 года ВСУ сбрасывали с дронов гранаты с химическими веществами раздражающего действия. 31 января 2024 года был использован неизвестный токсичный химикат, вызвавший ожоги органов дыхания, тошноту и рвоту. Было определено наличие токсичного вещества «антрахинон».