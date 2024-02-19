В Донецке были обнаружены тела солдат с шевронами американской и польской армии после операции в Авдеевке. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, сообщил РИА Новости.

Он уточнил, что во время зачистки Авдеевки было найдено много любопытных деталей, в том числе оставленные украинскими военными тела с шевронами США и Польши на форме.

17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что район Авдеевки в Донбассе перешел под контроль российской армии. В Минобороны РФ изданию подтвердили, что информацию о наступлении войск РФ не раскрывали до полного разгрома сил Украины.

По словам представителей министерства, после захвата Авдеевки, которая расположена в 13 км к северу от города Донецка, силы группировки «Центр» продолжают наступление в Донецкой Народной Республике.