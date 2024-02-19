В Польше за неделю резко подорожал бензин

В Польше растут цены на топливо. Только за неделю бензин подорожал на 2 %. Литр стоит больше 6 злотых, или около 5 белорусских рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие дни цены взлетят еще больше. Это связано с тем, что стоимость топлива на заправках пока ниже ее оптовой стоимости. И эту разницу владельцы АЗС будут покрывать за счет водителей. Цены, зафиксированные сейчас на заправках в Польше, являются самыми высокими, начиная с ноября прошлого года.

Резкий скачок стоимости произошел сразу после окончания парламентских выборов. Ведь накануне их правящая партия «Право и справедливость» искусственно сдерживала цену топлива, думая купить этим голоса избирателей. Однако теперь, когда мнение поляков перестало интересовать власть, она вновь отпускает цены, чтобы залатать постоянно образующиеся дыры в бюджете. Разумеется за счет граждан.