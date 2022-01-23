Чешская певица намеренно заразилась коронавирусом и умерла

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 340 миллионов. «Омикрон» быстрыми шагами замещает дельта-штамм. Проявляется он как одним симптомом, так и их комплексом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это может быть просто насморк, головная боль, осиплость. То есть все, как при обычной простуде.

Как второй раз переболел COVID-19, на неделе журналистам рассказал Президент Беларуси.

Александр Лукашенко: надо уже отменять эту пандемию. Хватит уже, поиздевались над людьми – читайте здесь.

В то время как по всему миру продолжается массовая вакцинация от коронавируса, остаются те, кто принципиально выступает против прививки. Чешская певица Хана Горка скончалась после того, как намеренно заразилась коронавирусом. После болезни женщина хотела получить возможность посещать общественные заведения. Сын в смерти матери обвинил местное антипрививочное движение, заявив, что его лидеры промыли ей мозги и настроили против вакцинации.