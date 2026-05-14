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Черногория входит в подготовку к летнему сезону с серьезными рисками для туристической отрасли

14 мая 2026 07:18
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Черногория входит в подготовку к летнему сезону с серьезными рисками для туристической отрасли. Страна делает ставку на сегмент высококлассного отдыха, однако инфраструктурные задержки, нехватка кадров и рост мировых цен на топливо могут осложнить реализацию планов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Черногория входит в подготовку к летнему сезону с серьезными рисками для туристической отрасли-2

Туризм остается основой экономики, но при всей привлекательности Адриатического побережья – качественных дорог вдоль него и подъездных маршрутов по-прежнему недостаточно. Фактически основной способ попасть в страну – авиасообщение, которое сейчас под давлением из-за подорожания топлива. Бизнес-сообщество отмечает, что ключевые дорожные проекты, включая участок между аэропортом Тиват и Будвой, не успевают завершить в обещанные сроки. А это создает риски для чартерных программ. 

На ситуацию влияет и международная напряженность, связанная с войной на Ближнем Востоке. На фоне глобальной нестабильности туристы все чаще выбирают безопасные направления, и Черногория рассчитывает этим воспользоваться. Дополнительный интерес может привлечь открытие премиальных объектов. Но опять же, если туристы смогут беспрепятственно добраться до страны. Словом – замкнутый круг, и выхода не видно.

# Черногория # Новости Черногории

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