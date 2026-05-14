Безработица во Франции достигла пятилетнего максимума

Франция переживает ухудшение экономической ситуации: уровень безработицы за первые три месяца года вырос до более чем 8 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это максимум за пять лет. Исследование 8,5 тысяч компаний показало сокращение деловой активности в строительстве, промышленности и сфере услуг. Кроме того, 13 % промышленных предприятий столкнулись с проблемами в цепочках поставок, а число новых стартапов резко снизилось.