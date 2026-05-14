Польша ужесточает правила получения гражданства

Польша планирует существенно усложнить процедуру получения гражданства. По инициативе МВД срок проживания в стране для претендентов на паспорт увеличится с 3 до 8 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Польша планирует существенно усложнить процедуру получения гражданства. По инициативе МВД срок проживания в стране для претендентов на паспорт увеличится с 3 до 8 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кроме того, соискатели должны будут подтвердить налоговое резидентство, продемонстрировать высокий уровень владения польским языком, пройти тест на гражданство с проверкой знаний истории и степени интеграции в общество, а также подписать акт лояльности республике.