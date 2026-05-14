Польша ужесточает правила получения гражданства

Власти Польши закрывают железнодорожные переезды, отрезая фермеров от полей

За последние годы исчезло более двух тысяч переездов, причем чаще всего в сельской местности. Фермеры утверждают, что решения принимаются без консультаций и альтернативные решения часто оказываются неэффективными.