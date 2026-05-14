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Литва начала изымать частные земель для строительства военного полигона на 14,6 тысячи га

14 мая 2026 06:46
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Литва начала изымать частные земель для строительства военного полигона на 14,6 тысячи га-0

Вильнюс начал принудительное отчуждение частной собственности под строительство крупного военного полигона, сообщает СТВ.

В Капчяместисе планируется военный объект бригадного уровня – 15 000 гектаров. Значительную часть занимают реликтовые леса, еще часть земель принадлежит практически 2 000 частных владельцев, поставленных перед фактом изъятия их имущества.

Для ускорения реализации проекта осуществлено упрощение законодательства. Сейм внес изменения в нормы, дающие возможность облегчения процедуры изъятия земли под нужды ВС. Владельцы получили уведомления о запуске процесса с обещанием компенсаций в течение 2 лет.

Литовская сторона стремится получить военный объект НАТО, где смогут разместиться 4 000 военнослужащих. Полигон позволит Вильнюсу проводить учения в непосредственной близости к границе с Республикой Беларусь.

Фото: Pinterest

# Международная политика

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