Путин на встрече с Меркель: ситуацию в Беларуси могут решить только сами белорусы

Внимание мировых СМИ 20 августа было приковано к важной международной встрече. Ангела Меркель прилетела в Москву на встречу с Владимиром Путиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Внимание мировых СМИ 20 августа было приковано к важной международной встрече. Ангела Меркель прилетела в Москву на встречу с Владимиром Путиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ожидаемо немецкий канцлер подняла тему Беларуси, точнее, попыталась. Российский президент заявил, что ситуацию должны решить сами белорусы без вмешательства извне и только в рамках конституционного поля, тем самым дав понять зарубежной гостье, что продолжения разговора по этому вопросу не будет.
Завершившиеся в Кремле переговоры длились три часа. Обсуждались также ситуации в Украине и Афганистане. Глава правительства Германии, судя по всему, приехала в последний раз в этом статусе в российскую столицу. В сентябре пройдут выборы в Бундестаг, Ангела Меркель не планирует в них участвовать.