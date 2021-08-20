Прямой эфир

Путин на встрече с Меркель: ситуацию в Беларуси могут решить только сами белорусы

20 августа 2021 16:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Внимание мировых СМИ 20 августа было приковано к важной международной встрече. Ангела Меркель прилетела в Москву на встречу с Владимиром Путиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Путин на встрече с Меркель: ситуацию в Беларуси могут решить только сами белорусы-1

Ожидаемо немецкий канцлер подняла тему Беларуси, точнее, попыталась. Российский президент заявил, что ситуацию должны решить сами белорусы без вмешательства извне и только в рамках конституционного поля, тем самым дав понять зарубежной гостье, что продолжения разговора по этому вопросу не будет.

Путин на встрече с Меркель: ситуацию в Беларуси могут решить только сами белорусы-4

Завершившиеся в Кремле переговоры длились три часа. Обсуждались также ситуации в Украине и Афганистане. Глава правительства Германии, судя по всему, приехала в последний раз в этом статусе в российскую столицу. В сентябре пройдут выборы в Бундестаг, Ангела Меркель не планирует в них участвовать.

# Международная политика # Владимир Путин # Ангела Меркель # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В ООН заявили, что вынуждены приостановить оказание помощи Афганистану
20 августа 2021 13:39

В ООН заявили, что вынуждены приостановить оказание помощи Афганистану

В Северной Каролине во время наводнения погибли двое, ещё 20 человек пропали без вести
20 августа 2021 11:48

В Северной Каролине во время наводнения погибли двое, ещё 20 человек пропали без вести

На Гаити после землетрясения бандиты нападают на гуманитарные грузовики и крадут врачей
20 августа 2021 11:43

На Гаити после землетрясения бандиты нападают на гуманитарные грузовики и крадут врачей