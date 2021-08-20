Путин на встрече с Меркель: ситуацию в Беларуси могут решить только сами белорусы

Внимание мировых СМИ 20 августа было приковано к важной международной встрече. Ангела Меркель прилетела в Москву на встречу с Владимиром Путиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидаемо немецкий канцлер подняла тему Беларуси, точнее, попыталась. Российский президент заявил, что ситуацию должны решить сами белорусы без вмешательства извне и только в рамках конституционного поля, тем самым дав понять зарубежной гостье, что продолжения разговора по этому вопросу не будет.