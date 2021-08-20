В ООН заявили, что вынуждены приостановить оказание помощи Афганистану

ООН приостановила оказание помощи Афганистану. Несколько часов назад в организации заявили, что вынуждены были принять это решение из-за соображений безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это очень осложнит и без того непростую ситуацию в стране. Там нарастает гуманитарный кризис. Ощущается дефицит продуктов и товаров первой необходимости. Те, что появляются на прилавках, просто недоступны жителям – цены на рис, чай и сахар выросли на 30 %. Это связано и с тем, что Афганистан прекратил всю внешнюю торговлю. Организовать доставку продовольствия в страну как раз и собиралась ООН.