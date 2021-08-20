Прямой эфир

«Требуем возобновить авиасообщение с Беларусью». В Украине протестующие собрались у здания МИД

20 августа 2021 16:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Украины. В Киеве 20 августа прошла очередная акция против политики властей. На этот раз у здания МИД Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Требуем возобновить авиасообщение с Беларусью». В Украине протестующие собрались у здания МИД-1

Протестующие требовали у властей возобновления авиасообщения с Беларусью.

«Требуем возобновить авиасообщение с Беларусью». В Украине протестующие собрались у здания МИД-4

Читайте также:

Мечта – получить белорусское гражданство. За каким счастьем в Беларусь переезжают украинцы?

Что стоит за присоединением Украины к санкциям против Беларуси? Елена Бондаренко об отношениях двух стран

«Как страну Украину, считаю, похоронили». Почему этот мужчина оставил молочную ферму на 200 голов и уехал в Беларусь?

# Беларусь-Украина # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Путин на встрече с Меркель: ситуацию в Беларуси могут решить только сами белорусы
20 августа 2021 16:22

Путин на встрече с Меркель: ситуацию в Беларуси могут решить только сами белорусы

В ООН заявили, что вынуждены приостановить оказание помощи Афганистану
20 августа 2021 13:39

В ООН заявили, что вынуждены приостановить оказание помощи Афганистану

В Северной Каролине во время наводнения погибли двое, ещё 20 человек пропали без вести
20 августа 2021 11:48

В Северной Каролине во время наводнения погибли двое, ещё 20 человек пропали без вести