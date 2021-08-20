«Требуем возобновить авиасообщение с Беларусью». В Украине протестующие собрались у здания МИД

Новости Украины. В Киеве 20 августа прошла очередная акция против политики властей. На этот раз у здания МИД Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Украины. В Киеве 20 августа прошла очередная акция против политики властей. На этот раз у здания МИД Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Протестующие требовали у властей возобновления авиасообщения с Беларусью.
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