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В аэропорту Барселоны отменены более 120 авиарейсов

24 августа 2019 18:32
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Новости Испании. Причиной стала массовая забастовка персонала воздушной гавани Эль-Прат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В аэропорту Барселоны отменены более 120 авиарейсов-1

Речь идет о работниках на стойках регистрации пассажиров, грузчиках и прочих сотрудниках, которые предоставляют услуги на территории аэропорта. Работники требуют оформление большего числа контрактов на полную занятость, регулярное проведение программ обучения, а также использование новых транспортных средств.

В аэропорту Барселоны отменены более 120 авиарейсов-4

Власти аэропорта пока не дали ответа. Персонал планирует повторить забастовку и в следующие выходные.

# Забастовка # Фотофакт

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