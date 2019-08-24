В аэропорту Барселоны отменены более 120 авиарейсов

Речь идет о работниках на стойках регистрации пассажиров, грузчиках и прочих сотрудниках, которые предоставляют услуги на территории аэропорта. Работники требуют оформление большего числа контрактов на полную занятость, регулярное проведение программ обучения, а также использование новых транспортных средств.