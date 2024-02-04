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Швейцарские аграрии вышли на протесты. Каких решений они ждут от правительства?

04 февраля 2024 14:26
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Протестное движение фермеров разрастается и уже не ограничивается странами Евросоюза. Демонстрации проводят швейцарские аграрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они недовольны ростом издержек при производстве, низкой стоимостью на свою продукцию и высоким импортом дешевых товаров.

Швейцарские аграрии вышли на протесты. Каких решений они ждут от правительства?-1

Активисты забаррикадировали площади Базеля и Женевы тракторами и другой сельхозтехникой. От правительства протестующие хотят принятия всех требований и создания благоприятных условий для частных фермерских хозяйств.

Швейцарские аграрии вышли на протесты. Каких решений они ждут от правительства?-4

Меня беспокоит то, что в Швейцарии больше не будет сельского хозяйства. И это заботы не только моей профессии, но и всей планеты. Мы не можем, как любая компания, сказать, что в Швейцарии это слишком дорого. Мы производим там, где есть наша земля. Поэтому для устойчивого сельского хозяйства важно, чтобы мы поддерживали отрасль в непосредственной близости от наших домов.

Напомним, с начала 2024 года фермеры по всей Европе выходят на улицы городов, выступая против политики Брюсселя в отношении сельского хозяйства. Власти хотят практически полностью убрать льготы и субсидирование в этом секторе, а также снизить производство собственных товаров, заменив их дешевыми импортными.

# Акции протеста # Новости Швейцарии

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