Швейцарские аграрии вышли на протесты. Каких решений они ждут от правительства?

Протестное движение фермеров разрастается и уже не ограничивается странами Евросоюза. Демонстрации проводят швейцарские аграрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они недовольны ростом издержек при производстве, низкой стоимостью на свою продукцию и высоким импортом дешевых товаров.

Активисты забаррикадировали площади Базеля и Женевы тракторами и другой сельхозтехникой. От правительства протестующие хотят принятия всех требований и создания благоприятных условий для частных фермерских хозяйств.

Меня беспокоит то, что в Швейцарии больше не будет сельского хозяйства. И это заботы не только моей профессии, но и всей планеты. Мы не можем, как любая компания, сказать, что в Швейцарии это слишком дорого. Мы производим там, где есть наша земля. Поэтому для устойчивого сельского хозяйства важно, чтобы мы поддерживали отрасль в непосредственной близости от наших домов.

Напомним, с начала 2024 года фермеры по всей Европе выходят на улицы городов, выступая против политики Брюсселя в отношении сельского хозяйства. Власти хотят практически полностью убрать льготы и субсидирование в этом секторе, а также снизить производство собственных товаров, заменив их дешевыми импортными.