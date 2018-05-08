Чем отличается День Победы в Беларуси от Дня памяти и примирения на Западе?

Новости мира. День памяти и примирения отмечают 8 мая в западных странах. В отличие от Беларуси, он носит скорее траурный, нежели праздничный характер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно 8 мая в Европе принято считать днем окончания Второй мировой. Помнят эту дату и в США. Сегодня в Вашингтоне пройдет возложение цветов к национальному мемориалу. Поминальная служба с участием королевской семьи запланирована в столице Британии. Цветы возложат к Могиле неизвестного солдата у парижской Триумфальной арки, а на Елисейских полях состоится традиционный парад. Накануне в городе Нуайе-Сен-Мартен под Парижем к монументу венок от имени Беларуси возложил посол нашей страны во Франции.