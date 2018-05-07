Владимир Путин: «Мы выступаем за сотрудничество со всеми государствами в интересах мира»

Новости России. 7 мая в Москве прошла инаугурация Владимира Путина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. 7 мая в Москве прошла инаугурация Владимира Путина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все, что происходило в Андреевском зале, рассчитано буквально до секунды. Главные атрибуты: штандарт, специальный экземпляр Конституции и, конечно, тот самый ядерный чемоданчик. И это уже традиция.
Клятва Президента России тоже неизменна – 33 слова вместе с предлогами и союзами. Здесь глава государства обещает соблюдать Конституцию, защищать независимость и верно служить народу. А вот первое обращение в новом статусе – единственный момент в инаугурации, где возможны варианты.
Владимир Путин, Президент Российской Федерации:
Мы открыты к диалогу. Вместе с нашими партнерами будем активно продвигать интеграционные проекты, наращивать деловые, гуманитарные, культурные, научные связи. Мы выступаем за равноправное и взаимовыгодное сотрудничество со всеми государствами в интересах мира и стабильности на нашей планете.