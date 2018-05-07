Главное слово «преемственность». Чем запомнится инаугурация Владимира Путина – репортаж СТВ

Новости России. Присяга принесена. 7 мая Владимир Путин официально вступил в должность Президента России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Москве прошла его инаугурация. Запомнится она, прежде всего, многочисленными изменениями в протоколе. В Конституции порядок не прописан. Поэтому каждый раз появляются новые элементы. На этот раз их было особенно много. Маленькой сенсацией стало появление Путина в автомобиле серии «Кортеж». Хотя ранее сообщалось, что от российского лимузина отказались, ввиду «сыроватости» модели.

Но лимузин с так называемым «царь-двигателем» на 800 лошадиных сил все-таки появился. Сама церемония, состоявшаяся в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца, собрала более 5 тысяч приглашенных. Среди которых были не только российские чиновники и знаменитости, но и голливудские звезды такие, как Стивен Сигал с женой.

Игорь Позняк, СТВ:

«Посвящаю» именно так в точности в переводе с латинского звучит слово «инаугурация». Для любого государства это не просто красивая церемония, а очень важный политический момент, где по мельчайшим деталям, а иногда и между строк можно определить чего же ждать от страны и от этого президента в ближайшие годы. В истории современной России эта инаугурация стала седьмой. И вот уже в четвертый раз ее главным действующим лицом становится Владимир Путин.





Президентский кортеж, о котором так много спорили в последние дни, все же был. Правда, переезжает Путин не из дома правительства, как 6 лет назад, а всего несколько десятков метров из рабочей резиденции в парадную – Большой Кремлевский дворец. И ровно в полдень заходит в Андреевский зал.

Владимир Путин: «Мы выступаем за сотрудничество со всеми государствами в интересах мира»

На мартовских выборах Путин показал лучший результат за всю историю его участия в избирательных кампаниях – 76,7 % голосов избирателей. Для него это будет четвертый президентский срок. В общей сложности Путин занимал высший государственный пост в стране 14 лет, с 4-летней паузой на работу в правительстве. 7 мая он обрел полномочия главы государства до 2024 года.



Игорь Задорин, директор международного исследовательского агентства «Евразийский монитор» (Россия):

Для меня главное слово очередного срока президентства Путина – это «преемственность». Мне кажется, основная миссия этого срока это как раз плавная, гармоничная и приемлемая для всех основных политических субъектов передача власти следующему поколению. Путин предложил кандидатуру Медведева на пост премьера

Вызовы во внешней политике, прорыв во внутренней – пожалуй, ключевые слова российского лидера сегодня. Здесь-то эксперты и пытаются читать между строк: чего же ждать от президента Путина?



Кирилл Коктыш, политолог, доцент МГИМО (Россия):

Система координат сейчас будет устанавливаться новая. Понятно, что старая эпоха безвозвратно минула и проблема в том, что новая еще не наступила. Это очень опасно. Потому что это затянувшееся тактическое противостояние, оно на самом деле несет в себе очень существенную опасность. Чем быстрее установиться новая система координат с учетом нового баланса России. Все-таки Штаты дважды признали, что Россия является сверхдержавой.





Уже вступивший в должность глава государства Российского выходит на Соборную площадь, где принимает парад Президентского полка. Его еще называют «визитной карточкой Кремля». Именно этот полк несет дежурство на посту номер один у Могилы Неизвестного Солдата. Здесь же впервые, кстати, и волонтеры, которые принимали активное участие в избирательной кампании.





Владимир Путин вступает в должность в не самых простых для России внешних условиях. Череда международных скандалов, санкции – в общем, сплошные вызовы, о которых много говорит президент. А вот что ожидает белорусско-российские отношения?

Между Москвой и Минском не раз бывали разногласия и газовые, и нефтяные, и молочные. Но чаще всего именно президенты ставили в этих спорах точку. Взаимопонимание между первыми лицами наших государств существует.

Сергей Рекеда, директор центра изучения перспектив интеграции (Россия):

По сути, те споры, которые между нашими странами возникают, они и демонстрируют тот факт, что наш диалог строиться на национальных интересах каждой из стран.