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Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Берлина из-за отказа двигателя

07 мая 2018 15:00
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Новости Германии. Экстренную посадку совершил самолет немецкой авиакомпании, следовавший из Мюнхена в Хельсинки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Берлина из-за отказа двигателя-1

Во время полета у лайнера отказал один из двигателей. На борту в этот момент находились 158 пассажиров. Командиру удалось успешно посадить воздушное судно в берлинском аэропорту Тегель. Процесс приземления контролировали пожарные бригады. Всех пассажиров эвакуировали, а самолет отправили на проверку и последующий ремонт.

# Самолет # Фотофакт

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