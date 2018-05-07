Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Берлина из-за отказа двигателя

Новости Германии. Экстренную посадку совершил самолет немецкой авиакомпании, следовавший из Мюнхена в Хельсинки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время полета у лайнера отказал один из двигателей. На борту в этот момент находились 158 пассажиров. Командиру удалось успешно посадить воздушное судно в берлинском аэропорту Тегель. Процесс приземления контролировали пожарные бригады. Всех пассажиров эвакуировали, а самолет отправили на проверку и последующий ремонт.