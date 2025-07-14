«Челси» разгромил ПСЖ и стал первым победителем обновленного КЧМ

«Челси» стал первой победительницей обновленного клубного чемпионата мира, прошедшего в США. В финале в Нью-Йорке команда обыграла «Пари Сен-Жермен» со счетом 3:0. Об этом пишет РИА Новости.

Два мяча забил Коул Палмер, один – Жоау Педро. Игрок «ПСЖ» Жуан Невеш был удален на 84-й минуте.

Английский футбольный клуб завершил сезон на четвертом месте в АПЛ, выиграл Лигу конференций и вышел в четвертый раунд Кубка Англии и Кубка лиги. «ПСЖ» ранее побеждал во всех национальных турнирах и впервые выиграл Лигу чемпионов.

Чемпионат проводился по новой системе с участием 32 команд.