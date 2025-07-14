Трамп намерен с 1 августа повысить пошлины размером 30% на товары из ЕС

Дональд Трамп намерен с 1 августа повысить таможенные пошлины на европейские товары до 30 %. Об этом говорится в письме на имя председателя Еврокомиссии, которое опубликовал лидер США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ставка может вырасти еще больше, если торговые партнеры примут ответные меры. «Она намного меньше той, которая необходима для устранения дисбаланса», – пояснил Трамп. По его словам, торговый дефицит представляет собой угрозу национальной безопасности Штатов. Такое же решение распространяется на импорт из Мексики. В своем письме лидеру соседней страны глава Белого дома признал, что она помогла остановить поток нелегальных мигрантов и фентанила в Штаты. Однако мексиканские власти, по его мнению, не предприняли достаточно мер, чтобы помешать Северной Америке превратиться в «площадку для наркоторговли».